Çin'in Sanayi Firmalarının Karı Yılın İlk 11 Ayında Yüzde 3,6 Düştü

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı veriler, Çin'in önde gelen sanayi firmalarının karlarının yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 düştüğünü gösterdi.

NBS, yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,88 milyon ABD doları) olan endüstriyel firmaların birleşik karlarının bu dönemde yaklaşık 7,72 trilyon yuana ulaştığını açıkladı.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhu Hong, "Kasım ayında, salgının yeniden canlanması ve zayıf talep gibi faktörler nedeniyle endüstriyel üretim yavaşladı ve ticari faaliyetler üzerindeki baskı arttı, ancak kar yapısı iyileşmeye devam etti" dedi.

Zhu, çelik ve petrol işleme işletmeleri ve bir yıl önce dikkat çekici yükseklikte karlar elde eden iki önde gelen aşı şirketi gibi birkaç işletmedeki keskin düşüşler hariç tutulduğunda, bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam kar artış oranının yüzde 6,6 olacağını söyledi.

Yılın ilk 10 ayında 41 büyük sektörden 19'unda kar artışı yaşanırken, bu rakam yılın ilk 11 ayında 20'ye çıktı.

Petrol ve doğalgaz çıkarma sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre 1,13 kat kar artışı kaydederken, elektrik ve ısı enerjisi üretimi ve tedariki yüzde 47,2, kömür madenciliği ve yıkama sektörleri yüzde 47 oranında kar artışı bildirdi.

NBS verileri, ilk 11 ayda sanayi firmalarının birleşik gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artışla 123,96 trilyon yuana çıkarak büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.