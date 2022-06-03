Çin'in sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler

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Çin'in sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Çin'in sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, yerel saatle 10.40 sıralarında Japon kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Uotsuri Adası'nın 25 kilometre güneybatısına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin ait gemiler, bu yıl dokuzuncu kez Japonya kara sularına girdi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Japon Güncel Haberler

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