Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü yayınladığı rapor, ülkenin istikrarlı bir genişlemeyi sürdüren ve ekonomik kalkınmayı hızlandıran sabit varlık yatırımlarının, 2013-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,4 büyüdüğünü gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü yayınladığı rapor, ülkenin istikrarlı bir genişlemeyi sürdüren ve ekonomik kalkınmayı hızlandıran sabit varlık yatırımlarının, 2013-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,4 büyüdüğünü gösterdi.

Rapora göre, ülkedeki sabit varlıklara yapılan toplam yatırım 2013'ten 2021'e kadar 409 trilyon yuan (yaklaşık 58,5 trilyon ABD doları) oldu.

Resmi veriler, yalnızca 2021'de Çin'in sabit varlık yatırımının 55,3 trilyon yuana ulaştığını gösterdi. Bu yatırım 2012'de 28,2 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Rapora göre, istikrarlı bir büyüme gösteren altyapı yatırımı, 2013-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 12'lik bir büyüme oranı kaydetti ve toplam sabit varlık yatırımından daha yüksek bir oran yakaladı.

2013'ten 2021'e kadar emlak sektörü, yıllık ortalama yüzde 9,2 büyüme oranıyla toplam 103 trilyon yuan değerinde fon çekti.

Raporda ayrıca, yeni büyüme faktörlerini beslemede yatırımın daha güçlü rolü vurgulandı. Bilimsel araştırma ve teknoloji hizmetlerine akan fonlar, dönem boyunca yıllık yüzde 12,1 oranında artarak hızlı büyümeyi sürdürdü.

Raporda, düşük karbonlu kalkınma arayışı içindeki ülkede yeşil yatırımın yeni bir trend haline geldiği ve ekolojik koruma ve çevre yönetimine yapılan yatırımların yıllık yüzde 22,7 arttığı belirtildi.