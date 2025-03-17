Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 4,1 Artış Gösterdi

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artarak 2024 yılının tamamındaki büyüme oranının 0,9 yüzde puan üzerine çıktı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artarak 2024 yılının tamamındaki büyüme oranının 0,9 yüzde puan üzerine çıktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bu yılın ocak-şubat dönemindeki sabit varlık yatırımlarının toplam 5,2619 trilyon yuan (yaklaşık 734 milyar ABD doları) olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)