Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 4,1 Artış Gösterdi

Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 4,1 Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in sabit varlık yatırımları, 2024 yılındaki büyüme oranını da aşarak bu yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 4,1 artış kaydetti. Ocak-şubat dönemindeki yatırımlar toplamda 5,2619 trilyon yuan (yaklaşık 734 milyar ABD doları) olarak belirlendi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artarak 2024 yılının tamamındaki büyüme oranının 0,9 yüzde puan üzerine çıktı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artarak 2024 yılının tamamındaki büyüme oranının 0,9 yüzde puan üzerine çıktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bu yılın ocak-şubat dönemindeki sabit varlık yatırımlarının toplam 5,2619 trilyon yuan (yaklaşık 734 milyar ABD doları) olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Ukrayna'dan barış için Rusya'ya 3 şart
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

"Fenerbahçe şampiyon olsun"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.