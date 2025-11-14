Haberler

Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 1,7 Geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de yılın ilk 10 ayında sabit varlık yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 düşüş gösterdi. Düşüşte gayrimenkul yatırımlarındaki zayıflık etkili oldu. Gayrimenkul sektörü hariç tutulduğunda, yatırımlar yüzde 1,7 arttı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları 40,89 trilyon yuan (yaklaşık 5,77 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

NBS'ye göre bu düşüşün başlıca nedeni gayrimenkul yatırımlarındaki zayıflık oldu. Gayrimenkul sektörü hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ilk 10 ayda yüzde 1,7 arttı.

Sektörel bazda imalat sektörüne yapılan yatırım yüzde 2,7 artarken, gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 14,7 azaldı.

Birincil sektöre yapılan yatırım yıllık bazda yüzde 2,9, ikincil sektöre yapılan yatırım yüzde 4,8 artarken, üçüncül sektöre yapılan yatırımlar ise yüzde 5,3 geriledi.

Yüksek teknoloji sektörlerinde bilgi hizmetlerine yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7, havacılık araç ve ekipman imalatına yapılan yatırım yüzde 19,7, bilgisayar ve ofis cihazı imalatına yapılan yatırım ise yüzde 4,1 arttı.

Ekim ayında sabit varlıklara yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,62 azaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.