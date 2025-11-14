Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 1,7 Geriledi

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları 40,89 trilyon yuan (yaklaşık 5,77 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

NBS'ye göre bu düşüşün başlıca nedeni gayrimenkul yatırımlarındaki zayıflık oldu. Gayrimenkul sektörü hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ilk 10 ayda yüzde 1,7 arttı.

Sektörel bazda imalat sektörüne yapılan yatırım yüzde 2,7 artarken, gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 14,7 azaldı.

Birincil sektöre yapılan yatırım yıllık bazda yüzde 2,9, ikincil sektöre yapılan yatırım yüzde 4,8 artarken, üçüncül sektöre yapılan yatırımlar ise yüzde 5,3 geriledi.

Yüksek teknoloji sektörlerinde bilgi hizmetlerine yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7, havacılık araç ve ekipman imalatına yapılan yatırım yüzde 19,7, bilgisayar ve ofis cihazı imalatına yapılan yatırım ise yüzde 4,1 arttı.

Ekim ayında sabit varlıklara yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,62 azaldı.