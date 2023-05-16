Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,7 Arttı

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7'lik artış gösterdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7'lik artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre Ocak-Nisan döneminde sabit varlık yatırımları toplamda 14,75 trilyon yuana (2,12 trilyon ABD doları) ulaştı.

Özel sektörün sabit varlık yatırımları, ilk 4 ayda bir önceki yıla göre yüzde 0,4 yükseldi.

Sanayi yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artış sergiledi. Madencilik sektöründe yatırımlar yüzde 2,2 düşerken imalat sektöründe yüzde 6,4 yükseldi. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su hizmetleri arzı alanında yatırımlar yüzde 24,4 oranında arttı.

Altyapı inşaatı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 yükseldi. Toplamda demiryolu ulaşımındaki yatırımlar yüzde 14, su koruma yönetimine yapılan yatırımlarsa yüzde 10,7 artış sergiledi.

Bölgeler açısından bakıldığında ise yatırımlarda Çin'in kuzeydoğusunda yüzde 9,8, Çin'in doğusunda yüzde 6,2 ve Çin'in batısında yüzde 3,2'lik artış görülürken Çin'in iç kesiminde yüzde 1,3 düşüş yaşandı.