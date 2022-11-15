Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yılın İlk 10 Ayında Yüzde 5,8 Arttı

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'in sabit varlık yatırımları, yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlarda hızlı büyümenin devam etmesiyle bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik artış gösterdi.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'in sabit varlık yatırımları, yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlarda hızlı büyümenin devam etmesiyle bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik artış gösterdi.

NBS açıklamasında, Ocak-Ekim döneminde sabit varlık yatırımlarının toplamda 47,15 trilyon yuan (yaklaşık 6,7 trilyon ABD doları) olduğunu belirtti.

Büyüme hızı, yılın ilk üç çeyreğinde görülen yüzde 5,9'luk artışa göre yavaşlama sergiledi. Ekim'de yatırımlar, Eylül'e göre yüzde 0,12'lik artış gösterdi.

Ocak-Ekim döneminde özel sektörden sabit varlık yatırımları, yıllık bazda yüzde 1,6'lık artışla 25,84 trilyon yuana çıktı.

Altyapı ve imalat sektörlerindeki yatırımlar sırasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 ve yüzde 9,7 yükseldi. Emlak geliştirme sektörüne yatırımlarsa söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik gerileme sergiledi.

NBS verilerine göre Çin'in yüksek teknoloji sektörleri, yılın ilk 10 ayında sabit varlık yatırımlarında çok büyük genişleme sergilerken, yüksek teknolojili imalat ve hizmet sektörlerinde geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 23,6 ve yüzde 14 artış görüldü.

Özellikle elektronik ve iletişim ekipmanları imalatı ile araştırma ve tasarım hizmetlerinin alt sektörlerine yatırımlarda sırasıyla yüzde 28,7 ve yüzde 22,5'lik artış yaşandı.

Çin, bu yıl yatırımları teşvik etmeye yönelik bir dizi önlem açıkladı. Örnek olarak, tüm ülkedeki yerel hükümetler, yatırımı teşvik etmek üzere özel amaçlı tahvillerin kullanımını kolaylaştırdı.

Maliye Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk üç çeyreğinde 3,54 trilyon yuanın üzerinde değere sahip yeni özel amaçlı yerel hükümet tahvilleri çıkarıldı.