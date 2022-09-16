Çin'in Sabit Varlık Yatırımları İlk 8 Ayda Yüzde 5,8 Arttı

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, ülkenin sabit varlık yatırımları bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttı.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, ülkenin sabit varlık yatırımları bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttı. Bürodan yapılan açıklamada, Ocak-Ağustos ayları arasında sabit varlık yatırımlarının toplam 36,71 trilyon yuan (yaklaşık 5,3 trilyon ABD doları) olduğu belirtildi. Büyüme ilk yedi ayda kaydedilen yüzde 5,7'lik artışla hızlandı. Ocak-Ağustos ayları arasında özel sektörün sabit varlık yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak 20,31 trilyon yuana çıktı.