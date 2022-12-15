Çin'in Sabit Varlık Yatırımları İlk 11 Ayda Yüzde 5,3 Arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü yayınladığı veriler, altyapı yatırımlarının büyümeye devam etmesiyle birlikte ülkenin sabit varlık yatırımlarının 2022'nin ilk 11 ayında arttığını ortaya koydu.

Bürodan yapılan açıklamada, Ocak-Kasım döneminde sabit varlık yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 52 trilyon yuan (yaklaşık 7,5 trilyon ABD doları) olduğu belirtildi.

Ancak büyüme, bu yılın ilk 10 ayında kaydedilen yüzde 5,8'lik artışın gerisinde kaldı.

NBS'nin baş istatistikçisi Luo Yifei, rapordaki verilerle ilgili yorum yaparken, yatırımdaki istikrarlı büyümenin, ülkenin büyüme yanlısı politikaları uygulama, politika temelli ve kalkınmaya yönelik finansal araçları tam olarak kullanma ve özel sektöre daha fazla destek sağlama çabalarını artırmasıyla yaşandığını bildirdi.

Ocak-Kasım döneminde, özel sektörün sabit varlık yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 28,41 trilyon yuan oldu.

Özellikle altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırım yanlısı politikalar sayesinde sektöre yapılan yatırım Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 oranında arttı. Artış oranı, ilk 10 aya kıyasla 0,2 yüzde puan daha fazla oldu.

Verilere göre, yüksek teknolojili sanayilere yapılan yatırım da aynı dönemde olağanüstü bir büyüme kaydetti; yüksek teknolojili imalat ve yüksek teknolojili hizmetler geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 13,2 oranında arttı.

Çin, bu yıl yatırımları teşvik etmek için çeşitli hamleler yaptı. Örneğin, ülke çapındaki yerel yönetimler, yatırımı kolaylaştırmak için özel amaçlı tahvillerin kullanımını hızla hayata geçirdi.

Son veriler, Ağustos ayı sonu itibarıyla toplamda 3,52 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahvilin tahsis edildiğini ve proje inşaatı için çıkarılan tahvillerin oranının neredeyse yıllık kotaya ulaştığını ortaya koydu.