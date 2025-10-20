Haberler

Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2025'te Azaldı

Çin'in sabit varlık yatırımları, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 37,15 trilyon yuan seviyesine düştü. Gayrimenkul yatırımlarındaki zayıflık, bu düşüşün başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Ancak, gayrimenkul sektörü hariç, diğer alanlarda yatırım artışları kaydedildi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi açıkladığı verilere göre, bu dönemde yatırımların toplam tutarı 37,15 trilyon yuan (yaklaşık 5,23 trilyon ABD doları) oldu.

Bu düşüşün başlıca nedeni, gayrimenkul yatırımlarındaki zayıflık. NBS'ye göre, gayrimenkul sektörü hariç tutulduğunda, proje yatırımları ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Bu dönemde, imalat sektörüne yapılan yatırım yüzde 4 artarken, tüketim malları imalatına yapılan yatırım yüzde 6,3, ekipman imalatına yapılan yatırım ise yüzde 1,6 arttı. Elektrik, ısı, gaz ve su üretimi ve tedarikine yapılan yatırım ise yüzde 15,3 arttı.

Altyapı yatırımları ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 arttı. İnternet ve ilgili hizmetlere yapılan yatırımlar yüzde 20,6 artarken, su taşımacılığı harcamaları yüzde 12,8, demiryolu taşımacılığı harcamaları ise yüzde 4,2 yükseldi.

Altyapıya yapılan özel yatırımlar yüzde 7 artarak toplam altyapı yatırımlarının yüzde 20'sini oluşturdu ve bir önceki yıla göre 1,1 yüzde puan artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
