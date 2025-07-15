Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2025'in İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Gösterdi

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, yüksek teknoloji sektörlerine sermaye girişlerinin artmasıyla 2025'in ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde toplam yatırım geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 24,87 trilyon yuana (yaklaşık 3,48 trilyon ABD doları) çıktı.

Ocak-haziran döneminde altyapı inşaatına yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, imalat yatırımlarıysa yüzde 7,5 arttı.

Özellikle yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlarda önemli artış görüldü. Bilgi hizmetlerine yapılan yatırımlar yüzde 37,4, uçak ve uzay aracı imalatına yapılan yatırımlar yüzde 26,3, bilgisayar ve ofis ekipmanı imalatına yapılan yatırımlar ise yüzde 21,5 arttı.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 yükselirken emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlarsa yüzde 11,2 azaldı.

Özel yatırımlar yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6'lık hafif bir düşüş sergiledi, ancak emlak sektörü hariç tutulduğunda bu kalemdeki artış yüzde 5,1 seviyesinde ölçüldü.