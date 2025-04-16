Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2025'in İlk Çeyreğinde Yüzde 4,2 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarken, bu oran 2024'ün tamamındaki büyüme oranının 1 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde toplam yatırım 10,32 trilyon yuan (yaklaşık 1,43 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre söz konusu dönemde altyapı inşaatına yapılan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8, imalat yatırımlarıysa yüzde 9,1 arttı.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları 2025'in ilk üç ayında yüzde 8,3 yükselirken, aynı dönemde emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlarsa geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 düşüş sergiledi.