Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2025'in İlk Beş Ayında Yüzde 3,7 Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, emlak yatırımları hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları yüzde 7,7 artış gösterdi. Altyapı ve imalat yatırımları önemli artışlar kaydetti.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre emlak yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

Altyapı yatırımları geçen yıla göre yüzde 5,6 artarken imalat yatırımları ise yüzde 8,5 artış kaydetti.

Birincil sanayi yatırımları geçen yıla göre yüzde 8,4, ikincil sanayi yatırımları yüzde 11,4 artış gösterdi. Üçüncül sanayi yatırımlarında ise yüzde 0,4 düşüş görüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e atılan füzeleri tezahüratlarla izlediler

Ülkede keyifler yerinde! İsrail'e atılan füzeleri böyle kutladılar
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı

Çatışmalar bir ülkeye daha sıçradı! İsrail İHA vurdu, sirenler çaldı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.