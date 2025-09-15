Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2025'in İlk 8 Ayında Artış Gösterdi

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, hızlı büyüyen imalat yatırımlarıyla 2025'in ilk 8 ayında artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre toplam yatırım söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artarak 32,61 trilyon yuana (yaklaşık 4,59 trilyon ABD doları) ulaştı.

Özellikle imalat sektörüne yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarken, altyapı inşaatına yapılan yatırımlar ise yüzde 2 oranında yükseldi.

Yüksek teknoloji sektörlerine yönelik yatırımlarda güçlü büyüme kaydedilirken, bilişim hizmetlerine yapılan yatırımlar yüzde 34,1, uzay ve havacılık araç ve ekipmanları imalatına yapılan yatırımlar yüzde 28 arttı. Bilgisayar ve ofis cihazları imalatına yapılan yatırımlardaysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düzeyinde artış görüldü.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda sabit varlık yatırımları ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 yükseldi.