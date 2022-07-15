Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,1 Arttı - Haberler

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Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,1 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,1 Arttı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin sabit varlık yatırımının bu yılın ilk yarısında istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin sabit varlık yatırımının bu yılın ilk yarısında istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) yapılan açıklamada, sabit varlık yatırımının yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 27,14 trilyon yuana (yaklaşık 4,02 trilyon ABD doları) yükseldiği bildirildi. Büyüme, ilk beş ayda kaydedilen yüzde 6,2'lik artıştan yavaş oldu. Haziran ayında, sabit varlık yatırımı bir önceki aya göre yüzde 0,95 arttı. Ocak-Haziran ayları arasında özel sektörden sabit varlık yatırımı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 15,31 trilyon yuana yükseldi. Altyapı ve imalata yapılan yatırımlar sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 ve yüzde 10,4 arttı.

NBS verileri, emlak geliştirme yatırımlarının yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 azalarak 6,83 trilyon yuana gerilediğini gösterdi. Yüksek teknoloji imalat ve hizmet sektörlerine yapılan yatırım, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 ve yüzde 12,6 artış göstererek büyüme ivmesini sürdürdü. NBS'ye göre, yılın ikinci çeyreğinde sabit varlık yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 arttı.

Xinhua / Güncel

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