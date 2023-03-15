Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 5,5 Arttı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımı bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla, 2022'deki tüm yıl büyüme oranının 0,4 puan üzerinde artış gösterdi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımı bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla, 2022'deki tüm yıl büyüme oranının 0,4 puan üzerinde artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yatırımın Ocak ve Şubat aylarında toplam 5,3577 trilyon yuan (yaklaşık 780 milyar ABD doları) olduğunu söyledi.

Yatırımlardaki dağılıma bakıldığında, altyapı inşaatına yapılan yatırımın bu dönemde yüzde 9'luk güçlü bir artış kaydettiği ve imalat yatırımının da yüzde 8,1'lik artışla büyüme ivmesini sürdürdüğü görüldü. Bununla birlikte, emlak geliştirme alanındaki sermaye girişleri yüzde 5,7 düştü.

Özellikle, yatırımların yüzde 15,1 arttığı yüksek teknolojili endüstrilerdeki olumlu gelişme dikkat çekti. Spesifik olarak, yüksek teknolojili imalat yüzde 16,2, hizmetlere yapılan yatırım ise yüzde 12,3 arttı.

Halk sağlığına yapılan yatırım yüzde 18,8, eğitime yapılan yatırım ise yüzde 4,8 artarak, insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine daha fazla sermaye desteği verildi.