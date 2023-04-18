Çin'in Sabit Varlık Yatırımı İlk Çeyrekte Yüzde 5,1 Arttı

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Nayong-Qinglong Otoyolu üzerindeki Liuzhi Köprüsü'nün inşaat alanı görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımı bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre sabit varlık yatırımı ilk üç ayda yaklaşık 10,73 trilyon yuan (yaklaşık 1,56 trilyon ABD doları) oldu.

Ocak-Mart döneminde altyapı inşaatı yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, imalat yatırımları ise yüzde 7 arttı. Bununla birlikte, gayrimenkul geliştirmeye yönelik sermaye girişleri yıllık yüzde 5,8 düştü.

Aynı dönemde özel sektörden sabit varlık yatırımı yıllık yüzde 0,6 arttı.

Yüksek teknoloji endüstrileri, yatırımların yıllık yüzde 16 artmasıyla sağlam bir büyüme ivmesi göstermeye devam etti. Spesifik olarak, yüksek teknolojili imalat ve yüksek teknolojili hizmet sektörlerine yapılan yatırım sırasıyla yıllık yüzde 15,2 ve yüzde 17,8 arttı.

Halk sağlığı ve eğitime yapılan yatırımın bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 21,6 ve yüzde 6,2 artmasıyla, insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine de daha fazla mali destek verilmiş oldu.