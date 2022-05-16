Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkede sabit sermaye yatırımları bu yılın ilk dört ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkede sabit sermaye yatırımları bu yılın ilk dört ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre 2022'nin ilk dört ayında yapılan sabit sermaye yatırımları yıllık yüzde 6,8 artarak 15,35 trilyon yuana (yaklaşık 2,26 trilyon ABD doları) ulaştı. Bu oran yılın ilk üç ayındaki yüzde 9,3'lik artışa göre bir yavaşlamaya işaret ediyor. Sabit sermaye yatırımları Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,82 geriledi. Ocak-Nisan döneminde özel sektörün sabit sermaye yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 8,69 trilyon yuana yükseldi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Mayıs, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title