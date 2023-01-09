Çin'in Rusya ve Moğolistan ile Kara Limanları Yolcu Hizmetlerine Yeniden Başladı

HOHHOT, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Rusya sınırındaki Manzhouli ve Moğolistan sınırındaki Erenhot kara limanları, Kovid-19 salgın kontrol önlemleri nedeniyle hizmete ara vermelerinin üzerinden geçen üç yıl sonra Pazar günü sınır ötesi yolcu...

HOHHOT, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Rusya sınırındaki Manzhouli ve Moğolistan sınırındaki Erenhot kara limanları, Kovid-19 salgın kontrol önlemleri nedeniyle hizmete ara vermelerinin üzerinden geçen üç yıl sonra Pazar günü sınır ötesi yolcu trafiğine sahne oldu.

Moğolistan'dan gelen ve adını Enkbold olarak veren bir yolcu, "İki halk arasındaki alışverişi büyük ölçüde kolaylaştıran Erenhot Limanı'nda yolcu gümrük işlemlerinin yeniden başlamasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Manzhouli Limanı'nda bir sınır teftiş yetkilisi olan Wang Tielin, sınır teftiş polis gücünün yüzde 80'inden fazlasının yolcu hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için ön saflara gönderildiğini söyledi.

Erenhot Limanı'nda, gelen yolcular ve yük kamyonu sürücüleri, gümrük tarafından sağlanan bir uygulama aracılığıyla cep telefonlarını kullanarak önceden beyanda bulunabiliyor. Gümrük ayrıca, bagaj denetiminde gümrük işlemlerinin etkinliğini artıran ve yolcuların işlerini kolaylaştıran çeşitli invazif olmayan denetim ekipmanlarını da kullanıma sundu.

Bu arada, Pazar günü ilk Rus yolcu grubu, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Hunchun'daki kara kontrol noktasından giriş yaptı.

Rusya'nın Vladivostok şehrinden gelen Iurov Sergei, "Çin'deki yemekleri ve dostları özlüyorum. Hunchun gümrüğü tarafından yolcu hizmetlerinin yeniden başlaması, gidiş gelişimizi kolaylaştırdı. İş yapmak için Çin'e daha sık seyahat edeceğim" dedi.

Her iki ülkeden gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış negatif nükleik asit test sonuçlarını göstermeleri isteniyor.