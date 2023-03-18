Çin'in Rusya Büyükelçisi: Çin-Rusya İlişkileri İstikrarsız Dünyada 'İstikrarlı Şekilde İlerlemeli'

MOSKOVA, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, yakın zamanda Çin medyasına verdiği ortak röportajda, "Dünyada istikrarsızlık arttıkça Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı şekilde ilerlemesi o oranda önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, uluslararası düzende ne tür değişiklikler olursa olsun yeni dönem Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, iki ülke liderinin stratejik liderliğinde daha üst bir seviyede ilerleyeceğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Cuma günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in davetiyle 20-22 Mart tarihleri arasında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Çin ve Rus devlet liderlerinin yakın temas halinde olduğunu ve ikili işbirliği ve önemli uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlatan Zhang, bunun ikili ilişkilerin gelişmesi açısından pusula ve çapa görevi gördüğünü dile getirdi.

Zhang, Xi ve Putin'in ikili ilişkilerin güncellenmesinin teşvik edilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme konusunda bir dizi önemli stratejik uzlaşmaya vardığını hatırlattı.

Büyükelçi, uzun süren Kovid-19 pandemisi, uluslararası durumun karmaşık şekilde evrilmesi ve küresel bazda yaşanan zayıf ekonomik toparlanma gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalan Çin-Rusya ekonomik ve ticari işbirliğinin, baskılara karşı koyduğunu ve ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

İki komşu ülke olarak Çin ve Rusya'nın güçlü siyasi karşılıklı güvene, yüksek ekonomik tamamlayıcılığa ve büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu dile getiren büyükelçi, daha fazla Rus şirketinin, Çin tarafıyla işbirliği yapma konusunda güçlü istek sergilediğini sözlerine ekledi.

Zhang, "Çin-Rus ticaretinin 2023'te yeni zirvelere ulaşacağına inanıyoruz ve iki devlet liderinin belirlediği 200 milyar dolarlık ticaret hedefini bu yılın sonuna kadar gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İçinde bulunduğumuz yılın, insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi tekliflerinin 10. yıl dönümü olduğunu kaydeden Zhang, Rusya'nın Kuşak ve Yol işbirliğinde Çin'in en önemli ortağı haline geldiğini ve iki ülkenin insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmek üzere el ele verdiğini söyledi. Öte yandan Zhang dahili ivmenin ve ikili işbirliğinin özel değerinin daha belirgin hale geldiğinin altını çizdi.

Zhang, "Son 10 yılda yeni bir dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı, değişken uluslararası ortamın zorluklarına dayandı ve giderek daha olgun ve dirençli hale geldi" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin başarılı şekilde önde gelen ülkeler arasında karşılıklı güven ve komşu dostluğu yolunu açtığını dile getiren büyükelçi, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını ve üçüncü bir ülkenin bu işbirliğini ne bozabileceğini ne de tehdit edebileceğini vurguladı.

Zhang, "Cumhurbaşkanı Xi'nin Rusya'ya ziyareti, yeni dönemde Çin-Rus ilişkileri açısından bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu ziyaret, ikili ilişkilere yeni bir hız kazandıracak ve ikili ilişkilerin sürekli şekilde yüksek bir seviyede gelişmesine destek verecektir" diye konuştu.