Çin'in Ruili Havayolları, Kamboçya'ya Doğrudan Uçuşları Yeniden Başlattı

Çin'in Ruili Havayolları, Kamboçya'ya Doğrudan Uçuşları Yeniden Başlattı
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Çin'in Ruili Havayolları, Jiangsu eyaletindeki Wuxi ile Kamboçya'nın Sihanoukville kenti arasındaki doğrudan uçuşlara tekrar başladı. İlk uçuşta 126 yolcu taşındı ve Sihanoukville'e daha fazla turistin gelmesi bekleniyor.

PUNOM PEN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Ruili Havayolları, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuxi kentiyle Kamboçya'nın güneybatısındaki Sihanoukville kenti arasındaki doğrudan uçuşlarına yıllar süren bir aradan sonra yeniden başladı.

Kamboçya Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 126 yolcu taşıyan ilk uçak, pazar günü öğle saatlerinde Sihanouk Uluslararası Havalimanı'na indi.

Ruili Havayolları, her hafta pazar günü Sihanoukville kentine tarifeli uçuş gerçekleştirecek.

Uçuşların yeniden başlamasıyla Sihanoukville'e daha fazla Çinli turist ve yatırımcının gelmesi bekleniyor.

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı en son veriler, ülkeye en çok turist gönderen üçüncü ülkenin Tayland ve Vietnam'ın ardından Çin olduğunu gösteriyor.

Verilere göre geçen yılın ilk çeyreğinde 189.961 olan Kamboçya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısı, yüzde 2025'in ilk çeyreğinde 50,6 artışla toplam 286.156'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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