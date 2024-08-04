Çin'in Rong'an ilçesinde çeltik tarlaları renk cümbüşü
Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde yer alan Rong'an ilçesi, erken çeltik hasadı ve yeni ekimlerin yeşillendiği bu dönemde, adeta bir tablonun canlı renklerine bürünüyor.
ÇEKİM TARİHİ: 3 Ağustos 2024
Çeltik tarlalarından çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde yer alan Rong'an ilçesi, erken çeltik hasadı ve yeni ekimlerin yeşillendiği bu dönemde, adeta bir tablonun canlı renklerine bürünüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)