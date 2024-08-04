Çin'in Rong'an ilçesinde çeltik tarlaları renk cümbüşü

ÇEKİM TARİHİ: 3 Ağustos 2024

Çeltik tarlalarından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde yer alan Rong'an ilçesi, erken çeltik hasadı ve yeni ekimlerin yeşillendiği bu dönemde, adeta bir tablonun canlı renklerine bürünüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)