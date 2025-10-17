Çin'in Roma'daki BM Temsilciliği Resmi Olarak Açıldı

ROMA, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Roma'daki Birleşmiş Milletler kuruluşları nezdindeki daimi temsilciliği perşembe günü resmen açıldı.

Çin, BM Gıda ve Tarım Örgütü'ndeki yasal olarak hak sahibi olduğu koltuğunu Nisan 1973'te geri almış, 1982'deyse BM Gıda ve Tarım Kuruluşları Daimi Temsilciliği'ni yasal olarak oluşturmuştu.

Temsilcilik 2020 yılında büyükelçilik düzeyine, Ağustos 2025'te ise resmi olarak Roma'daki BM Kuruluşları Daimi Temsilciliği statüsüne yükseltildi.

Birleşmiş Milletler'in gıda ve tarım alanındaki uzman kuruluşları, merkezleri İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nu kapsıyor.