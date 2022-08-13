Çin'in Reel Ekonomisinde İlk Yarıda İstikrarlı Kredi Büyümesi Görüldü

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'ndan (CBIRC) Cuma günü yapılan bir açıklamada, bankaların kredi desteğini artırmasıyla yılın ilk yarısında Çin reel ekonomisinin etkin sermaye arzında istikrarlı bir büyüme kaydettiği belirtildi. Komisyondan bir yetkili, düzenlediği basın toplantısında, yuan kredilerinin Ocak-Haziran döneminde bir yıl öncesine göre 919,2 milyar yuan artarak 13,68 trilyon yuana (yaklaşık 2 trilyon ABD doları) ulaştığını söyledi. Küçük firmalara ve imalat sektörüne daha fazla kredi yönlendirildi. Mikro ve küçük firmalara verilen ödenmemiş kapsayıcı krediler, Haziran sonunda yıllık yüzde 22,64 artışla 21,77 trilyon yuana yükseldi ve imalat sektörüne, önceki yıla göre 1,6 trilyon yuan artışla 3,3 trilyon yuan yeni kredi verildi.

Altyapı inşaatı için verilen krediler Haziran sonunda bir önceki yıla göre yüzde 11,1 arttı. Yetkili, altyapı ve imalat sektörü de dahil olmak üzere reel ekonomiye daha fazla kredi sağlamak, şehirlerin yeni sakinleri için verilen hizmetleri iyileştirmek ve eğitim, sağlık ve yaşlı bakımı için desteği artırmak amacıyla gösterilen çabaların artırılacağını söyledi. Yetkili, ülkenin bankacılık sektörünün riskleri savuşturma kabiliyetinin artması ve yeterli sermaye ve karşılık teminatları ile istikrarlı bir performans sergilediğini söyledi. Yetkili, küçük ve orta ölçekli bankaların sorunlu kredilerinin elden çıkarılmasına yardımcı olmak için ilgili kurumların il düzeyinde altı bölgede bir pilot program uygulamayı düşündüklerini söyledi. Yetkili, CBIRC'nin "evler spekülasyon için değil, oturmak içindir" ilkesine bağlı kalacağını, inşaat firmalarının makul finansman talebini ve yeni sakinlerden ve gençlerden gelen katı ve üst düzeylere çıkmış konut talebini etkin bir şekilde karşılayacağını söyledi. Yetkili, inşaat halindeki evlerin tamamlanmasını sağlamak ve insanların geçimini garanti altına almak için de çaba gösterileceğini belirtti.