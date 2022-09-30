Çin'in Rafine Petrol Tüketimi Ağustos Ayında Arttı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan resmi veriler, ülkede Ağustos ayında 31,45 milyon ton rafine petrol tüketildiğini gösterdi. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na (NDRC) göre, tüketim hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarken, benzin tüketimi ise bir yıl öncesine göre yüzde 4,5 oranında azaldı. Ülkedeki rafine petrol tüketimi yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 225,79 milyon tona ulaştı. NDRC verileri, ilk sekiz aydaki benzin tüketiminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azaldığını, dizel tüketiminin ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,7 arttığını gösterdi.