Çin'in Queqiao-2 uydusu Ay çevresindeki yörüngesine girdi

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Queqiao-2 röle uydusunun Ay yakınlarında frenleme prosedürünü başarılı şekilde gerçekleştirerek Ay çevresindeki yörüngesine girdiğini duyurdu.

CNSA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, uydunun yaklaşık 112 saat uçtuktan sonra Pazartesi günü Beijing saatiyle 00.46'da Ay yüzeyinden yaklaşık 440 kilometre uzaklıkta frenleme prosedürüne başladığını ve 19 dakika sonra Ay çevresindeki yörüngesine sorunsuz şekilde girdiğini belirtti.

Queqiao-2, Ay çevresindeki yörüngenin irtifa ve eğilimini ayarlayarak Ay çevresinde hedeflenen eliptik yörüngesine girecek ve planlandığı üzere Chang'e-4 ve Chang'e-6 Ay keşif araçları ile iletişim testi yürütecek.