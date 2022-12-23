Çin'in Qinzhou Limanı Ocak-Kasım'da Dış Ticarette Güçlü Büyüme Bildirdi

NANNİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çinli yerel gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre ülkenin güneyindeki Qinzhou Limanı'nda Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla ilk 11 ayda yıllık yüzde 98,9 artışla 100,55 milyar yuan (14,42 milyar ABD doları) değerinde ithal...

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentindeki Qinzhou Limanı görülüyor, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

NANNİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çinli yerel gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre ülkenin güneyindeki Qinzhou Limanı'nda Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla ilk 11 ayda yıllık yüzde 98,9 artışla 100,55 milyar yuan (14,42 milyar ABD doları) değerinde ithal ve ihraç mal işlem gördü.

Çin'in batısındaki eyaletler ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında ortaklaşa kurulan bir ticaret ve lojistik yolu olan kara-deniz ticaret koridorunda, Qinzhou ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki diğer limanlar önemli ticaret geçitleri olarak ön plana çıkıyor.

Liman aracılığıyla ithal edilen ticari mallar arasında ham petrol, soya fasulyesi, manganez cevheri, kağıt hamuru ve kömürün yer aldığını belirten Nanning Gümrük İdaresi, ihraç edilen ürünler arasında ise benzin, uçak yakıtı, gıdada kullanılabilir fosforik asit ve beyaz karton bulunduğunu bildirdi.

Çin'in batısıyla ASEAN ülkeleri arasındaki sınır ötesi lojistik ve ticarete yönelik önemli bir platform olan Qinzhou Limanı şu anda Çin'in batısındaki 12 eyalet düzeyindeki bölge ile ASEAN'ın önemli limanlarını, yük trenleri ve 40 konteyner nakliye rotasıyla birbirine bağlıyor.