Çin'in Qinghai Gölü'nün Muhteşem Kış Manzarası Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Gölü, yüzeyindeki buzlanmayla donma dönemine girmiş bulunuyor. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Gölü, yüzeyindeki buzlanmayla donma dönemine girmiş bulunuyor. Qinghai Gölü, Qinghai- Tibet Platosu'nun kuzeydoğusunda yer alıyor. Göl, 2021'de ölçülen 4.625,6 kilometrekare alanı ile Çin'in en büyük iç tuzlu su gölü olma özelliği taşıyor. Çin'in kuzeyinde önemli bir ekolojik bariyer olan göl, aynı zamanda göçmen kuşlar için önemli bir durak noktası. Genellikle Aralık ayı ortasında "donmuş hale" geçen göl, Nisan ayı ortasında tamamen eriyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Qinghai Gölü'nün Muhteşem Kış Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.