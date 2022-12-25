Çin'in Qinghai Gölü'nün Muhteşem Kış Manzarası
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Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Gölü, yüzeyindeki buzlanmayla donma dönemine girmiş bulunuyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Gölü, yüzeyindeki buzlanmayla donma dönemine girmiş bulunuyor.
Qinghai Gölü, Qinghai- Tibet Platosu'nun kuzeydoğusunda yer alıyor.
Göl, 2021'de ölçülen 4.625,6 kilometrekare alanı ile Çin'in en büyük iç tuzlu su gölü olma özelliği taşıyor.
Çin'in kuzeyinde önemli bir ekolojik bariyer olan göl, aynı zamanda göçmen kuşlar için önemli bir durak noktası.
Genellikle Aralık ayı ortasında "donmuş hale" geçen göl, Nisan ayı ortasında tamamen eriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel