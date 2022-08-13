Haber : Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu - Haberler

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Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu

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Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu

XİNİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, 2022'nin ilk yarısında temiz enerji kullanılarak yaklaşık 42,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve bu sayede eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 84,8'i gerçekleştirildi.

XİNİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, 2022'nin ilk yarısında temiz enerji kullanılarak yaklaşık 42,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve bu sayede eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 84,8'i gerçekleştirildi. Veriler, Çin Devlet Elektrik Şebekesi Qinghai Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından Cuma günü Qinghai'nin merkezi Xining'deki bir temiz enerji geliştirme forumunda kamuoyuna açıklandı. Toplam elektrik üretim hacminin yaklaşık 21,3 milyar kilovat-saatlik bölümü rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi yeni enerjilerden sağlandı. Qinghai-Tibet Platosu'nun kuzeydoğusunda yer alan zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları ile bilinen Qinghai; Yangtze, Sarı ve Lancang nehirlerinin çıkış noktalarına da ev sahipliği yapıyor. Eyaletin elektrik şebekesinin toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 43,3 milyon kilovata ulaşmış durumda, bu kapasitenin temiz enerji kaynaklı bölümü ise 39,3 milyon kilovatın üzerinde bulunuyor.

Xinhua / Güncel

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