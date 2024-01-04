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Çin'in Qinghai eyaletinde temiz enerji kapasitesi rekor seviyeye ulaştı

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Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin toplam kurulu temiz enerji kapasitesi 2023 yılında 51,07 milyon kilovata ulaştı. Qinghai-Tibet Platosu üzerinde yer alan eyalet, zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarıyla biliniyor.

XİNİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin toplam kurulu temiz enerji kapasitesi 2023 yılında 51,07 milyon kilovata ulaştı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Qinghai Elektrik Enerjisi Limited Şirketi, kurulu temiz enerji kapasitesinde 2022 yılı sonuna kıyasla yüzde 23,77'lik güçlü bir artış kaydederken, yeni eklenen kapasite ise 9,8 milyon kilovata ulaştı.

Plato üzerine kurulu eyalette, yeni enerji üretimi 2023 yılında ilk kez hidroelektrik üretimini geçerek en büyük enerji kaynağı haline geldi.

Qinghai- Tibet Platosu üzerinde yer alan Qinghai eyaleti, Sarı Nehir, Yangtze ve Lancang nehirlerinin pınarlarına ev sahipliği yapıyor. Eyalet zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarıyla biliniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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