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Çin'in Qingdao Limanı, yıllık konteyner hedefine ulaştı

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Çin'in doğusundaki Qingdao Limanı, 2023 yılında 30 milyon TEU konteyneri işlemden geçirerek yıllık hedefine ulaştı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali görülüyor, 27 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

QİNGDAO, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Qingdao Limanı, 27 Aralık itibarıyla 2023 yılında 30 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyneri işlemden geçirerek yıllık hedefine ulaşmış oldu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali görülüyor, 27 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali görülüyor, 27 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali görülüyor, 27 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali görülüyor, 27 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'nde konteyner taşıyan tırlar, 27 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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