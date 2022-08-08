Çin'in Qingdao Limanı'ndan İhraç Edilmek İçin Bekleyen Ticari Araçlar QİNGDAO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao'daki Qingdao Limanı'nda Afrika'ya gitmek üzere ro-ro kargo gemisine yüklenmeyi bekleyen ticari araçlar görülüyor, 7 Ağustos 2022. QİNGDAO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao'daki Qingdao Limanı'nda Afrika'ya gitmek üzere ro-ro kargo gemisine yüklenmeyi bekleyen ticari araçlar görülüyor, 7 Ağustos 2022. Qingdao Limanı'ndan bu yıl ihraç edilen ticari araç hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90'ın üzerinde bir artış gösterdi. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Tragger Afrika Güncel Haberler

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