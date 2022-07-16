Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda her yaz, yavrularının doğumunu bekleyen gebe Tibet antilopları, kendilerine eşlik eden erkek Tibet antiloplarıyla birlikte görülüyor. LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda her yaz, yavrularının doğumunu bekleyen gebe Tibet antilopları, kendilerine eşlik eden erkek Tibet antiloplarıyla birlikte görülüyor. Sürü yakında yeni doğan üyeleriyle birlikte doğal yaşam alanlarına dönecek. Bölgede yaşayan Tibet antiloplarının popülasyonu son 20-30 yılda 50.000'den 300.000'in üzerine çıktı. Çin 2021 yılında, izinsiz avlanmanın durdurulması ve biyo-çeşitliliğin korunmasına yönelik önleyici çabalar sayesinde Tibet antiloplarının statüsünü "tehdit altındaki tür" durumundan "tehdit altında olmaya yakın tür" durumuna indirmeyi başardı. 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda tetikte bekleyen erkek Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Jigme Dorge/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yeni doğmuş bir Tibet antilobu görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda tetikte bekleyen erkek Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yeni doğmuş bir Tibet antilobu görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua) 11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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