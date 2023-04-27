Çin'in Pudong Yeni Bölgesi'nde Uluslararası Markaları Bir Araya Getirecek Yeni Bir Merkez Kuruluyor

SHANGHAİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Shanghai'ın Pudong Yeni Bölgesi uluslararası markaları bir araya getirecek bir merkezin inşası için üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

Müşteriler, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde bulunan Beicai kasabasındaki bir Sam's Club deposundan alışveriş yapıyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

SHANGHAİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Shanghai'ın Pudong Yeni Bölgesi uluslararası markaları bir araya getirecek bir merkezin inşası için üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

Çarşamba günü yayımlanan plana göre, 2025 yılına kadar Pudong'da, uluslararası markaları bir araya getiren, moda trendlerine öncülük eden ve tüketim inovasyonu kaynağı olan bir merkez inşa etmenin ilk sonuçları alınmaya başlanacak.

O zamana kadar, Pudong'daki sosyal tüketim ürünlerinin toplam perakende satışı 400 milyar yuan'ı (yaklaşık 58 milyar ABD doları) kültür, spor ve turizm sektörlerinin geliri ise 300 milyar yuan'ı aşacak. Plana göre çevrimiçi alışveriş işlem hacmi ve sınır ötesi e-ticaret hacminin her ikisi de 100'er milyar yuan'a ulaşacak.

Pudong'da bu hedeflere ulaşmak amacıyla tüketim potansiyelini canlandırmak için, gece ekonomisiyle ilgili tanıtım projelerinin geliştirilmesi ve her yıl iş, turizm, kültür ve spor sektörlerinde 10 ila 20 etkili lansman etkinliğinin düzenlenmesi gibi bir dizi önlem alınacak.

Pudong'daki tüketici pazarı bu yılın başından itibaren hızlı bir sıçrama yaptı. Pudong Yeni Bölgesi ticaret komisyonundan alınan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Pudong'daki tüketim mallarının perakende satışları yıllık yüzde 14,5 artışla 99,1 milyar yuan'a ulaştı.