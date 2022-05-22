Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı - Haberler

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Resmi veriler, Çin'in posta endüstrisinin işletme gelirlerinin bu yılın ilk dört ayında istikrarlı bir artış kaydettiğini gösterdi. Çin Devlet Posta Bürosu'nun verilerine göre, posta sektörünün işletme geliri Ocak-Nisan aylarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 421,97 milyar yuana (yaklaşık 63 milyar ABD doları) ulaştı. Sektörün işletme gelirleri sadece Nisan ayına bakıldığında bir önceki seneye göre yüzde 4,9 gerileyerek 95,09 milyar yuan oldu. Çin'in kargo şirketleri Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 31,71 milyar paketi işlemden geçirdi. Bu şirketlerin iş hacmi geçen ay yüzde 11,9 azalarak 7,48 milyar pakete geriledi.

Xinhua / Güncel