Çin'in Posta Sektörü Ocak-Kasım Döneminde İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Posta Bürosu'ndan Çarşamba günü yayınlanan veriler, ülkenin posta sektörünün bu yılın ilk 11 ayında faaliyet gelirinde istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Posta Bürosu'ndan Çarşamba günü yayınlanan veriler, ülkenin posta sektörünün bu yılın ilk 11 ayında faaliyet gelirinde istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Veriler, Ocak'tan Kasım'a kadar Çin'in posta sektörünün gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak kabaca 1,23 trilyon yuana (yaklaşık 176,6 milyar ABD doları) ulaştığını ortaya koydu.

Çin'in ekspres teslimat hizmeti şirketleri, ilk 11 ayda bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artışla 100,21 milyar koli elleçledi. Bu dönemde faaliyet gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 956,98 milyar yuan oldu.

Yalnızca Kasım ayında, Çin'in posta sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle, 119,98 milyar yuan faaliyet geliri elde etti.