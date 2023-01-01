Çin'in Porselen Başkentinde Tavşan Yılı Porselenleri Revaçta

Çin ay takvimine göre, 2023 yılı Tavşan Yılı olarak biliniyor.

Yeni Ay Yılı'nın başlangıcı bu yıl 22 Ocak'a rastlıyor.

Festival dönemi yaklaşırken, tavşan temalı porselen ürünler Çin'in Jiangxi eyaletindeki "porselen başkenti" olan Jingdezhen'de giderek daha popüler hale geliyor.

SES 1 (Çince): WU XİANG'E, Porselen dükkanı sahibi:

"Tavşan şekilli porselenler alıcılar arasında rağbet görüyor."

Seramik ustası Yu Wanglong, yaklaşan Tavşan Yılı'nı kutlamak için tavşan figürlü bir tabak hazırlamış.

SES 2 (Çince) YU WANGLONG, Seramik ustası:

"Tavşan, nezaket, güzellik ve atikliğin sembolü. Ben karakterize edilmiş bir tavşanı çizdim. Bahar Festivali'nin atmosferine uygun kırmızı bir ceket giyiyor, Çin kültüründe zenginlik anlamına gelen bir lahana taşıyor ve ayak ucunda da hasadı simgeleyen birkaç turp bulunuyor."

Genç sanatçılar geleneksel motiflerin dışında, tavşan şekilli ürünler yaratmak için popüler kültürden de ilham alıyor.

SES 3 (Çince): Lİ ZHENMİNG, Çömlek sanatçısı:

"Tasarımlarımda bazı popüler unsurları, renkleri ve sembolleri entegre ederek moda ve tarz anlamında günümüze odaklanıyorum. Eserlerimin daha çok gençlere hitap ettiğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jingdezhen'den bildiriyor. (XHTV)