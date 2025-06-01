Çin'in Porselen Başkenti Jingdezhen'in İlk Mağazası İstanbul'da Açıldı

İSTANBUL, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "porselen başkenti" diye tanınan Jingdezhen'de üretilen porselen ürünlerin Türkiye'deki ilk resmi satış mağazası İstanbul'da açıldı. Jingdezhen kenti ile Türkiye'nin tarihi seramik merkezi İznik arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olan mağaza, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerde atılan yeni bir adımı temsil ediyor.

Fenerbahçe semtindeki mağazada, Çin'in Jiangxi eyaletinde bulunan ve Song Hanedanlığı'ndan (960-1279) bu yana imparatorluk porselenleri üretmesiyle tanınan Jingdezhen'den getirilen seçkin yemek takımları ve dekoratif seramiklerden oluşan bir koleksiyon sergileniyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen açılışla aynı zamanda Jingdezhen ve İznik arasında seramik alanında etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan bir işbirliği anlaşması da imzalandı. 2021 yılında kurulan kardeş kent ortaklığına dayanan anlaşma, ortak sergiler, araştırma ve ticaret girişimlerini teşvik etme çabalarını resmileştiriyor.

Jingdezhen, bin yılı aşkın süredir yüksek kaliteli seramik üretiminin merkezi konumunda. Küresel pazarlarda Çin işçiliği ve lüksünü sembolize eden yarı saydam porselenin yaratılmasında kentteki bol kaolin yatakları ve gelişmiş üretim tekniklerinin de etkisi bulunuyor.

İznik ise 15. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu döneminde, canlı çiçek desenleriyle ünlü kuvars bazlı çanak çömlek üretimiyle öne çıktı. Selçuklu estetiğinden ve Çin'in mavi-beyaz porselenlerinden esinlenen İznik seramikleri, Avrupa ve İslam dünyasında büyük rağbet görüyor.