Çin'in Porselen Başkenti Jingdezhen'den İstanbul'a Tarzı
Çin'in porselen başkenti Jingdezhen'in İstanbul'daki ilk resmi mağazası açıldı. Bu açılış, Jingdezhen ile Türkiye'nin İznik şehri arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendiriyor. Geçmişten günümüze bir süredir devam eden sanatsal alışveriş, iki ülke arasında dostluğu pekiştiriyor.
Çin'in porselen başkenti Jingdezhen porselenlerinin İstanbul'daki ilk resmi mağazası kısa süre önce açıldı. İki ülke, mağazanın açılışıyla Jingdezhen ile Türkiye'nin tarihi seramik merkezi İznik arasındaki kültürel ve ekonomik ortaklığı bir adım daha öteye taşıdı.
Başlangıcı yüzyıllar öncesine dayanan bu sanatsal alışveriş, modern ortaklıklara ilham vermeye devam ediyor.
İznik porseleninin 15. yüzyılda ortaya çıkışı, o dönemde İpek Yolu boyunca gerçekleşen kültürler arası etkileşimin önemli bir kanıtı niteliğinde. Çin'den gelen mavi-beyaz porselenlerden ilham alan Osmanlı dönemi zanaatkarları, ikonik seramik eserlerini Çin porselenlerinin teknik ve estetiğine yorum katarak yeniden yarattı.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Jingdezhen, günümüzde dinamik bir uluslararası sanatsal inovasyon merkezi haline gelmiş durumda.
Altyazılar:
Jingdezhen porselenleri yüzyıllar boyunca
Çin kültürünün dünyadaki imzası konumunu korurken
hayati öneme sahip bir kültürel etkileşim köprüsü işlevini de üstlendi.
Milli Saraylar Müdürlüğü Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman
Şimdi biz de 'porselen' ve 'çini' diyoruz.
Çini denmesinin nedeni 'Çin'den' (geliyor olması).
Jingdezhen Seramik Üniversitesi Uluslararası Seramik Stüdyosu
Çin'de eğitim gören Türk öğrenci Pelin
Çin'e özgü ejderha sembolleri yapmak istiyordum
onları da burada gördüğünüz Türk kültürüne özgü geleneksel çiçek motifleriyle süsledim.
Xinhua muhabiri Baiyu
Geleneksel Çin ve Türk sanatının harmanlanmasının çok güzel bir örneği olmuş.
Çin'de eğitim gören Türk öğrenci Pelin
Evet, İpek Yolu'ndan gelen dostluğumuzu yansıtmak istedim.
Çocukken Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmiştim. Mavi-beyaz çok baskındı.
O zamandan beri İpek Yolu'ndan gelen bu dostluğa aşinayım.
Ve artık 'biz' ifadesini kullanabilirim çünkü burayı ikinci evim gibi hissediyorum.
Weng Yanjun, Jingdezhen İmparatorluk Seramik Fırını Müzesi Müdürü
Sizce bunlar nedir? Bir tahmininiz var mı?
Xinhua muhabiri Baiyu
Hiç bu kadar çok yastık görmemiştim.
Weng Yanjun, Jingdezhen İmparatorluk Seramik Fırını Müzesi Müdürü
Porselen yastık. Evet, haklısın. Bunlar yastık.
Burada gördüğünüz desenlere iç içe geçmiş dallar diyoruz.
Bu tür desenler hem Batı Asya'da hem de Çin'de oldukça tutuluyor.
Milli Saraylar Müdürlüğü Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman
Şimdi özellikle bizde bulunan porselenler Yuan ve Ming (Hanedanlığı) dönemleri olarak isimlendiriliyor.
O döneme ait birçok eser oranın kültürü porselene yansımış ve
onunla birlikte ülkemize, Osmanlı İmparatorluğu'na gelmiştir.
Bundan dolayı da bizim kültürümüzdeki porselen kültürünün, veya sofra kültürünün, veya desen kültürünün gelişmesinde elbetteki çok büyük katkıları olmuştur.
İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya
İznik çinisi, 15. yüzyılda Çin'den gelen mavi-beyaz seramiklerden esinlenerek ortaya çıktı.
Bu, benzer kültürlerarası etkileşimin doğal bir sonucu.
Çin'den gelen mavi-beyaz porselenler Osmanlı sanatkarlarını etkilemiş.
Jingdezhen İmparatorluk Seramik Fırını Müzesi Müdürü Weng Yanjun
Topkapı Sarayı Müzesi ile işbirliği yapmayı kesinlikle sabırsızlıkla bekliyoruz
hem çalışma, araştırma alanında, hem de iki kentte düzenlenecek sergiler konusunda
Jingdezhen günümüzde giderek artan sayıda uluslararası sanatçı ve zanaatkarı kendine çekiyor.
Çeşitli ulusal tarzların binlerce yıllık porselen geleneğiyle birleşmesiyle
benzersiz bir kültürler arası diyalog yaşanıyor.