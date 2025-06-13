Çin'in Porselen Başkenti Jingdezhen'den İstanbul'a Tarzı

Çin'in porselen başkenti Jingdezhen porselenlerinin İstanbul'daki ilk resmi mağazası kısa süre önce açıldı. İki ülke, mağazanın açılışıyla Jingdezhen ile Türkiye'nin tarihi seramik merkezi İznik arasındaki kültürel ve ekonomik ortaklığı bir adım daha öteye taşıdı.

Başlangıcı yüzyıllar öncesine dayanan bu sanatsal alışveriş, modern ortaklıklara ilham vermeye devam ediyor.

İznik porseleninin 15. yüzyılda ortaya çıkışı, o dönemde İpek Yolu boyunca gerçekleşen kültürler arası etkileşimin önemli bir kanıtı niteliğinde. Çin'den gelen mavi-beyaz porselenlerden ilham alan Osmanlı dönemi zanaatkarları, ikonik seramik eserlerini Çin porselenlerinin teknik ve estetiğine yorum katarak yeniden yarattı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Jingdezhen, günümüzde dinamik bir uluslararası sanatsal inovasyon merkezi haline gelmiş durumda.

Altyazılar:

Jingdezhen porselenleri yüzyıllar boyunca

Çin kültürünün dünyadaki imzası konumunu korurken

hayati öneme sahip bir kültürel etkileşim köprüsü işlevini de üstlendi.

Milli Saraylar Müdürlüğü Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman

Şimdi biz de 'porselen' ve 'çini' diyoruz.

Çini denmesinin nedeni 'Çin'den' (geliyor olması).

Jingdezhen Seramik Üniversitesi Uluslararası Seramik Stüdyosu

Çin'de eğitim gören Türk öğrenci Pelin

Çin'e özgü ejderha sembolleri yapmak istiyordum

onları da burada gördüğünüz Türk kültürüne özgü geleneksel çiçek motifleriyle süsledim.

Xinhua muhabiri Baiyu

Geleneksel Çin ve Türk sanatının harmanlanmasının çok güzel bir örneği olmuş.

Çin'de eğitim gören Türk öğrenci Pelin

Evet, İpek Yolu'ndan gelen dostluğumuzu yansıtmak istedim.

Çocukken Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmiştim. Mavi-beyaz çok baskındı.

O zamandan beri İpek Yolu'ndan gelen bu dostluğa aşinayım.

Ve artık 'biz' ifadesini kullanabilirim çünkü burayı ikinci evim gibi hissediyorum.

Weng Yanjun, Jingdezhen İmparatorluk Seramik Fırını Müzesi Müdürü

Sizce bunlar nedir? Bir tahmininiz var mı?

Xinhua muhabiri Baiyu

Hiç bu kadar çok yastık görmemiştim.

Weng Yanjun, Jingdezhen İmparatorluk Seramik Fırını Müzesi Müdürü

Porselen yastık. Evet, haklısın. Bunlar yastık.

Burada gördüğünüz desenlere iç içe geçmiş dallar diyoruz.

Bu tür desenler hem Batı Asya'da hem de Çin'de oldukça tutuluyor.

Milli Saraylar Müdürlüğü Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman

Şimdi özellikle bizde bulunan porselenler Yuan ve Ming (Hanedanlığı) dönemleri olarak isimlendiriliyor.

O döneme ait birçok eser oranın kültürü porselene yansımış ve

onunla birlikte ülkemize, Osmanlı İmparatorluğu'na gelmiştir.

Bundan dolayı da bizim kültürümüzdeki porselen kültürünün, veya sofra kültürünün, veya desen kültürünün gelişmesinde elbetteki çok büyük katkıları olmuştur.

İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya

İznik çinisi, 15. yüzyılda Çin'den gelen mavi-beyaz seramiklerden esinlenerek ortaya çıktı.

Bu, benzer kültürlerarası etkileşimin doğal bir sonucu.

Çin'den gelen mavi-beyaz porselenler Osmanlı sanatkarlarını etkilemiş.

Jingdezhen İmparatorluk Seramik Fırını Müzesi Müdürü Weng Yanjun

Topkapı Sarayı Müzesi ile işbirliği yapmayı kesinlikle sabırsızlıkla bekliyoruz

hem çalışma, araştırma alanında, hem de iki kentte düzenlenecek sergiler konusunda

Jingdezhen günümüzde giderek artan sayıda uluslararası sanatçı ve zanaatkarı kendine çekiyor.

Çeşitli ulusal tarzların binlerce yıllık porselen geleneğiyle birleşmesiyle

benzersiz bir kültürler arası diyalog yaşanıyor.