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Çin'in Politika Bankası Tarım Kredilerini Milyarlarca Yuan Artırdı

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Çin'in Politika Bankası Tarım Kredilerini Milyarlarca Yuan Artırdı

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, bu yılın ilk üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 373,9 milyar yuan artışla 2,14 trilyon yuan (yaklaşık 301,5 milyar ABD doları) kredi verdi.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, bu yılın ilk üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 373,9 milyar yuan artışla 2,14 trilyon yuan (yaklaşık 301,5 milyar ABD doları) kredi verdi. Banka, kredilerin tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin refahını güvence altına almak ve kırsal alanları iyileştirerek ülkenin ekonomik temellerini desteklemeye yardımcı olmak amacıyla verildiğini açıkladı. Banka, tahıl güvenliğini sağlamak için geçen yıl yaz ve sonbaharda tahıl alımına yardımcı olmak için, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 96 milyar yuan artışla 372 milyar yuan değerinde kredi verdi. Banka ayrıca bu yıl tohum endüstrisini beslemek için 25,6 milyar yuan, tarım arazilerinin iyileştirilmesi için ise 234,4 milyar yuan kredi verdi. Banka, bu yılın başından Eylül ayı sonuna kadar ödenmemiş kredilerin toplamının 989,1 milyar yuan arttığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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