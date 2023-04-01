Çin'in Petrol Devi Cnpc, 2022'de Büyük Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ve tedarikçisi Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), 2022'de yüzde 61,1'lik net kar artışı bildirdi.

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ve tedarikçisi Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), 2022'de yüzde 61,1'lik net kar artışı bildirdi.

Şirket, Shanghai Borsası'na gönderdiği yazılı açıklamada ana şirkete atfedilen net karın geçen yıl 149,38 milyar yuana (21,74 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

Şirketin ticari geliri, bildirilen dönemde yüzde 23,9 artarak yaklaşık 3,24 trilyon yuana yükseldi.

Firma ayrıca serbest nakit akışının, bir önceki yıla göre yüzde 88,4 artış gösterdiğini kaydetti.