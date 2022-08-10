Haber : Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor

 - Güncelleme:
Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in perakende sektöründe yapılan bir anket, gelecekte işlerin iyi olacağına dair piyasa güveninin istikrarlı düzeyde kalmasıyla sektörün Temmuz ayında toparlanmasını sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in perakende sektöründe yapılan bir anket, gelecekte işlerin iyi olacağına dair piyasa güveninin istikrarlı düzeyde kalmasıyla sektörün Temmuz ayında toparlanmasını sürdürdüğünü gösterdi. Çin Genel Ticaret Odası'na göre, perakende sektörünün operasyonlarını izleyen endeks Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla 0,8 yüzde puan artarak yüzde 49,8'e çıktı. Ticaret odasının piyasa güvenini ölçen diğer göstergesi olan Çin Perakende Performans Endeksi, Temmuz ayında sabit kaldı ve Ağustos ayı okuması yüzde 50,2 oldu. Ticaret odası, etkili Kovid-19 önleme ve kontrol politikaları ve tüketim yanlısı önlemler sayesinde tüketimde toparlanma beklentisinin istikrarlı olduğunu kaydetti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title