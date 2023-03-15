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Çin'in Perakende Satışları Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 3,5 Arttı

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Çin'in Perakende Satışları Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 3,5 Arttı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim ürünlerindeki perakende satışlar, 2023'ün ilk iki ayında yıllık yüzde 3,5 arttı.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim ürünlerindeki perakende satışlar, 2023'ün ilk iki ayında yıllık yüzde 3,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre büyüme önceki üç aydaki düşüşleri tersine çevirdi.

NBS'ye göre ülkenin tüketim ürünlerinin perakende satışları Ocak-Şubat döneminde 7,7 trilyon yuan (yaklaşık 1,12 trilyon ABD doları) oldu.

Şubat ayında ülkenin perakende satışları aylık bazda yüzde 0,02 düştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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