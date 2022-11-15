Çin'in Perakende Satışları İlk 10 Ayda Yüzde 0,6 Arttı

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre, ülkede perakende tüketim mallarının satışı ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Linyi şehrindeki bir lojistik merkezinde paketleri ayıran bir çalışan, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chuanbao/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre, ülkede perakende tüketim mallarının satışı ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

NBS'ye göre, ilk 10 ayda Çin'in toplam perakende tüketim malları satışı yaklaşık 36,05 trilyon yuan (yaklaşık 5,11 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Çevrimiçi tüketim, perakende satışları desteklemeyi sürdürdü. İlk 10 ayda, fiziksel ürünlerin çevrimiçi satışları yıllık yüzde 7,2 arttı ve bu oran geçen yılın Ocak-Eylül dönemine göre 1,1 yüzde puan artış gerçekleştirdi.

NBS verilerine göre, kırsal kesimdeki perakende satışlar bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydeden kentsel alandaki satışları geride bıraktı.