Çin'in Perakende Satışları Ağustos'ta Yüzde 5,4 Arttı

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'de tüketim mallarının perakende satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük artış gösterdi. Satışlar, Temmuz'da görülen yüzde 2,7'lik artışa göre hızlanma sergiledi. NBS verilerine göre ülkede tüketim mallarının perakende satışları Ağustos ayında, yaklaşık 3,63 trilyon yuana (yaklaşık 523,2 milyar ABD doları) ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında Çin'deki tüketim mallarının toplam perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5'lik artışla 28,26 trilyon yuan oldu.