Çin'in Perakende Satışları 2025'te 50 Trilyon Yuanı Aşacak

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de son 4 yılda yıllık ortalama yüzde 5,5 artış gösteren tüketim malları perakende satışlarının, 2025 yılında 50 trilyon yuanı (yaklaşık 7 trilyon ABD doları) aşması bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao cuma günü yaptığı açıklamada, 2020'de 39,1 trilyon yuan olan ülkenin tüketim malları perakende satışlarının, 2024'te 48,3 trilyon yuana yükseldiğini söyledi.

Dünya Bankası verilerine göre gerçek satın alma gücü bakımından Çin'in tüketim malları perakende satışları, ABD'nin geçen yılki satışlarının 1,6 katına ulaştı.

Wang, son dört yılda tüketimin, ekonomik büyümeye yıllık ortalama yüzde 60 oranında katkı sağladığını ve ekonominin ana motoru olma işlevinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Takas programları kapsamında elde edilen satış gelirlerinin haziran ayı sonu itibarıyla 2,9 trilyon yuanı aştığını kaydeden Wang, geçen yıl hane halkı harcamalarının yüzde 46,1'inin hizmetlere yapılmasıyla hizmet tüketiminin hızlı büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Wang, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) hizmet tüketimine yönelik kısıtlayıcı önlemleri azaltmaya devam edeceklerini belirtti.

Wang, Çin'in 2021-2024 yılları arasında 7,4 trilyon yuan değerinde tüketim malları ithal ederek ülkenin geniş pazarının küresel kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi.

Yurtdışına çıkış vergisi iade politikasını geliştirdiklerini ve ülkeye gelen turistlerin 2024 yılında yaptığı toplam harcamaların 94,2 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydeden Wang, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 77,8 gibi muazzam bir artışa işaret ettiğini vurguladı.