Çin'in "Patates Diyarı"Nda Yeni Teknolojiler Sayesinde Üretim Arttı Güncel Haberler YİNCHUAN, 9 Mart (Xinhua) -- Patates ekim mevsimi yaklaşırken Çin'in kuzeybatısındaki Xiji ilçesinde yetiştirilen bebek patatesler, ülkenin önde gelen patates yetiştirme bölgelerindeki çiftçilerin tarlalarına doğru yol alıyor. Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Xiji ilçesindeki bir patates yetiştirme merkezinde patates fideleri üzerinde çalışan bir personel, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) YİNCHUAN, 9 Mart (Xinhua) -- Patates ekim mevsimi yaklaşırken Çin'in kuzeybatısındaki Xiji ilçesinde yetiştirilen bebek patatesler, ülkenin önde gelen patates yetiştirme bölgelerindeki çiftçilerin tarlalarına doğru yol alıyor. Çin'in "patates diyarı" olarak da anılan ilçe yakın zamanda patenti yerel bir patates yetiştirme merkezine ait topraksız tarım teknolojilerinin başarısı sayesinde patates hasadında büyük artış yaşadı. Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Xiji ilçesindeki bir patates yetiştirme merkezinde patatesleri sınıflandıran personeller, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Xiji ilçesindeki bir patates yetiştirme merkezinde devriye gezen bir personel, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Xiji ilçesindeki bir patates yetiştirme merkezinde patates fidelerinin büyümesini kontrol eden bir personel, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Xiji ilçesindeki bir patates yetiştirme merkezinde patates fideleri üzerinde çalışan personeller, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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