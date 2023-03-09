Çin'in "Patates Diyarı"Nda Yeni Teknolojiler Sayesinde Üretim Arttı
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YİNCHUAN, 9 Mart (Xinhua) -- Patates ekim mevsimi yaklaşırken Çin'in kuzeybatısındaki Xiji ilçesinde yetiştirilen bebek patatesler, ülkenin önde gelen patates yetiştirme bölgelerindeki çiftçilerin tarlalarına doğru yol alıyor.
YİNCHUAN, 9 Mart (Xinhua) -- Patates ekim mevsimi yaklaşırken Çin'in kuzeybatısındaki Xiji ilçesinde yetiştirilen bebek patatesler, ülkenin önde gelen patates yetiştirme bölgelerindeki çiftçilerin tarlalarına doğru yol alıyor.
Çin'in "patates diyarı" olarak da anılan ilçe yakın zamanda patenti yerel bir patates yetiştirme merkezine ait topraksız tarım teknolojilerinin başarısı sayesinde patates hasadında büyük artış yaşadı.
Kaynak: Xinhua / Güncel