Haberler

Çin'in Panjin Şehrinde Fener Gösterisi İzleyenleri Büyüledi

Güncel Haberler

PANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Panjin'de bulunan Liaohe sulak alan parkında düzenlenen fener gösterisini izleyen insanlar, 1 Eylül 2023. Fener gösterisinde yüzlerce ışık enstalasyonu sergilendi.

PANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Panjin'de bulunan Liaohe sulak alan parkında düzenlenen fener gösterisini izleyen insanlar, 1 Eylül 2023.

Fener gösterisinde yüzlerce ışık enstalasyonu sergilendi. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Poliarteritis Nodosa Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Eylül Seyahat Turizm Güncel Haberler

title