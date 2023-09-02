Çin'in Panjin Şehrinde Fener Gösterisi İzleyenleri Büyüledi
PANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Panjin'de bulunan Liaohe sulak alan parkında düzenlenen fener gösterisini izleyen insanlar, 1 Eylül 2023. Fener gösterisinde yüzlerce ışık enstalasyonu sergilendi.
PANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Panjin'de bulunan Liaohe sulak alan parkında düzenlenen fener gösterisini izleyen insanlar, 1 Eylül 2023.
Fener gösterisinde yüzlerce ışık enstalasyonu sergilendi. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel