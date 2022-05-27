Çin'in Panda Ulusal Parkında 8.000'den Fazla Hayvan ve Bitki Türü Bulunuyor - Haberler

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Çin'in Panda Ulusal Parkında 8.000'den Fazla Hayvan ve Bitki Türü Bulunuyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Panda Ulusal Parkında 8.000'den Fazla Hayvan ve Bitki Türü Bulunuyor

Çin'de, ilk beş ulusal park grubu geçtiğimiz yılın Ekim ayında resmen belirlendi.

Çin'de, ilk beş ulusal park grubu geçtiğimiz yılın Ekim ayında resmen belirlendi.

Sichuan, Shaanxi ve Gansu eyaletlerini kapsayan Dev Panda Ulusal Parkı bunlardan biri.

Yaklaşık 22.000 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu park, 8.000'den fazla hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Parkı dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip yerlerinden biri yapan bu türler arasında; kar leoparları, kırmızı pandalar ve kalkık burunlu maymunlar bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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