Çin'in Pamuk Üretimi 2022'de Arttı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin pamuk üretimi, iyi hava koşullarının hektar başına daha yüksek bir verim sağlaması sayesinde 2022'de istikrarlı bir artış kaydetti.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin pamuk üretimi, iyi hava koşullarının hektar başına daha yüksek bir verim sağlaması sayesinde 2022'de istikrarlı bir artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, ülke 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 artışla yaklaşık 5,98 milyon ton pamuk üretti. Hektar başına verim yüzde 5,3 artarak 1.992,2 kg oldu.

NBS yetkilisi Wang Guirong, güneşli hava ve uygun yağış sayesinde ülkenin en büyük pamuk yetiştirme bölgesi olan Xinjiang'da hektar başına verimin yüzde 5,5 arttığını söyledi. Xinjiang, bu yıl ülkenin toplam pamuk üretiminin yüzde 90,2'sine katkıda bulundu.

NBS verilerine göre, ülkedeki toplam pamuk tarlası alanı geçen yıla göre yüzde 0,9 azalarak yaklaşık 3 milyon hektara indi.